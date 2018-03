‘Electrocutan’ recibos de luz a neolaredenses

NUEVO LAREDO, TAM.- Gabriela García a quien le llegaba el recibo por mil pesos, dijo que el último fue de 3 mil 150 pesos y no es la primera vez que se le dispara el consumo, ya que anteriormente había pagado 2 mil 500 pesos.

“Los costos de la luz son muy elevados, antes pagaba mil pesos, pero ahora ya me salen más de tres mil y eso que no estamos mucho en la casa, pues mi esposo y yo trabajamos todo el día y mi mamá me cuida a los niños, la verdad que los cobros son exagerados, sin embargo, que más le hacemos tenemos que pagar”, comentó.

Aseguró que el gobierno abusa, y los pobres más pobres, pues desafortunadamente los sueldos siguen muy bajos.

Por su parte Juan José Pérez, usuario de la CFE dijo que los incrementos que realiza la comisión a los usuarios ya es común, pues aseguró que no tiene caso quejarse de los aumentos en las tarifas, debido a que se tienen que pagar, ya que es uno de los servicios más indispensables. “Desafortunadamente siempre hay aumentos en los servicios y productos básicos y los sueldos siguen igual, pero no podemos hacer nada más que pagar, es uno de los servicios primordiales que necesitamos, en mi casa sale alrededor de 800 pesos de luz, pero ahora nos salieron 2 mil, el incremento es bastante”, comentó.

Julia Martina Esparza, otra de los inconformes, dijo que personal de la CFE leyó mal la lectura de su medidor incrementando hasta un 500 por ciento su pago de recibo de luz. “A mí siempre me salen 46 pesos de luz, porque nada más cuento con una televisión y un foco, la mayor parte me la paso afuera, resulta que leyeron mal la lectura y en esta ocasión me salieron 3 mil 015 pesos en el recibo, la verdad estoy muy molesta porque no tengo porque pagar esta cantidad si no la consumí, además no tengo como pagar esta cantidad”, expresó enojada doña Julia ante este incremento por parte de la CFE, la cual acudió a las oficina de Profeco para exponer su situación.

En la actualidad la situación económica de las familias es complicada y este aumento en las tarifas viene a golpear aún más la economía de las familias de escasos recursos.