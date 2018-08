Elba Esther Gordillo queda en libertad

CIUDAD DE MÉXICO.- Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, informó, a través de un comunicado leído por su abogado, que un tribunal le otorgó su inmediata libertad.

“El día de hoy, a las 23:30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debida al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la cual me encontraba sujeta”, leyó el abogado Marco Antonio del Toro este martes por la noche desde las escalinatas de la casa ubicada en Polanco, donde Gordillo era mantenida en prisión domiciliaria.

En el comunicado, la maestra indicó que tras su liberación se dedicará a pasar tiempo con su familia y que por ahora no otorgará entrevistas a medios nacionales o extranjeros.

“Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”, señaló la exlideresa.