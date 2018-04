El viernes 27 y martes 1 no hay clases

El viernes 27 no hay clases por junta del Consejo y el martes primero de mayo por ser festivo

Este viernes 27 de abril no habrá clases en escuelas primarias, jardínes de niños y secundarias. [Pabel Morfín / Líder Informativo]

Este viernes 27 de abril no habrá clases en escuelas primarias, jardínes de niños y secundarias. [Pabel Morfín / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de la serie de rumores que se empiezan a generar en las redes sociales, éste próximo fin de semana no se convertirá en un puente escolar aseguró Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo.

Señaló que las escuelas o sectores que realizan el cambio, lo deben notificar con 15 a ocho días de anticipación y hasta la fecha nadie lo hizo.

Así que el viernes 27 no hay clases por junta del Consejo y el martes primero de mayo por ser festivo. El lunes 30 de abril si hay clases.

“Antes que un puente escolar, hay festividades que se van a realizar en las escuelas de educación básica, sobre todo en primarias y jardines de niños, los maestros ya se están preparando con los niños, interactuando”, declaró.

Indicó que el calendario escolar establece el martes 1 de mayo como día de asueto.

Hasta éste momento, es la única información que tenemos, de tal manera que la disposición es que se trabaje como lo establece el calendario escolar que es trabajar el lunes 30 de abril y se descanse el 1 de mayo”, comentó.

Hasta el momento ninguno sector solicitó cambio de fecha de descanso.

“Hasta ahorita no tengo conocimiento de que hayan solicitado ese cambio a Ciudad Victoria, y ya me comunicarán si así fuera, de cambiar el día, pero hasta ahorita no hay ningún cambio”, concluyó.