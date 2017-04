El video de 1999 que “predijo” el comercial de Pepsi (y sus consecuencias)

Una canción de The Chemical Brothers muestra una situación muy parecida a la escena de Kendall Jenner

CIUDAD DE MÉXICO.- Kendall Jenner se quita la peluca rubia, se borra el maquillaje con la mano y sale a caminar sonriente entre una multitud de manifestantes mientras ofrece —sin que se explique muy bien por qué— una lata de Pepsi a un policía. El video solo estuvo unas horas al aire en internet y luego fue retirado.

Pero esa escena, por increíble que parezca, no es original.

En 1999, al entonces poco conocida Rosario Dawson (estrella de películas como Sin City, Men in Black II y Unstoppable y las series “Daredevil”, “Luke Cage” y “Iron Fist”) aparece en un videoclip de la canción ‘Out of Control’ de The Chemical Brothers dirigido por el británico W.I.Z.

Dawson interpreta al parecer una guerrillera del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se enfrenta a un grupo de policías antimotines mientras sonríe, los provoca y toma una refrescante Viva Cola y se la riega encima.

Todo para distraerlos mientras el personaje interpretado por Michael Brown las arroja una botella de la gaseosa prendida en fuego a modo de cóctel mólotov.

Todo termina siendo un comercial de la soda con el eslogan “En el calor del momento, sírvela bien fría” y la imagen de los insurgentes y policías celebrando en medio de risas. Pero el videoclip musical no acaba ahí, sino que muestra a un manifestante real rompiendo una vitrina donde está el televisor que emite el anuncio y da paso a imágenes más realistas con visión nocturna de protestas y enfrentamientos con las autoridades en las calles.

Oh, la ironía. Fue hace 18 años.

Es la visión crítica que muchos tuvieron con el comercial de pepsi en 2017: si se reemplaza la parte del video de Viva Cola con Dawson por el comercial de Pepsi con Jenner, daría igual.

Esta comparación fue hecha primero por el tuitero Dorain Lynskey y reportada por medios como FACT y Mashable.

No sabemos si la agencia encargada del comercial de Pepsi vio —o se inspiró, vaya— en el video de Chemical Brothers, pero el paralelo es asombroso. En especial si se tiene en cuenta la repercusión negativa del anuncio con Jenner y la fuerte indignación en redes sociales, que llevaron a que Pepsi decidiera retirar el comercial del aire y las plataformas virtuales.

Los tuiteros —incluso la hija de Martin Luther King Jr.— no necesitaron manifestaciones violentas, pero sí expresaron con énfasis y mucha molestia cómo el comercial de Pepsi trivializa asuntos tan importantes como las protestas de Black Lives Matter o la Primavera Árabe. De seguro los manifestantes en Venezuela no piensan en tomarse una Pepsi cuando salen a marchar contra el gobierno de Nicolás Maduro o durante los enfrentamientos violentos —que ellos llaman represión— con los efectivos de la Guardia Nacional.



Fuente: CNN