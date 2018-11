El VAR continuará en la Liga MX, pero sin certificación

CIUDAD DE MÉXICO.-El sistema de videoarbitraje (VAR) seguirá en el futbol mexicano, al menos para la Jornada 17 continuará presente y si después se quiere seguir usándolo se tendrá que pedir permiso semana a semana al IFAB para que éste sea quien autorice la nómina de árbitros que cumplen con los requisitos para pitar un juego con dicho sistema.

El pasado fin de semana se llevó a cabo la esperada visita de David Elleray, el director técnico del IFAB, quien estuvo presente en dos partidos, el Cruz Azul vs Lobos BUAP y Toluca vs Pumas, encuentros en los que vio el funcionamiento de todo lo que comprende el VAR, es decir tanto el aspecto técnico como el humano.

Se pensaba que este día sería anunciada la famosa certificación, pero no fue así; sin embargo, el uso del VAR se dará para la Jornada 17 y aunque en la Liguilla también se hará uso del mismo, esto dependerá del deseo de los dueños de los equipos y de la aprobación del IFAB a las listas que mande la Comisión de Árbitros.

“Los medios aquí están obsesionados con la certificación, México aplicó para formar parte del experimento y ahora lo están usando con frecuencia y antes de todos los partidos nosotros verificamos si los árbitros están certificados y esta no es una visita de inspección, estoy aquí para que México lo use de la mejor forma y van a seguir pidiendo permiso para usarlo”, dijo David Elleray.

El mismo Elleray señaló que tras ver el funcionamiento del VAR en estos partidos “lo que me queda claro es que México está siguiendo el protocolo exactamente como lo solicitamos en el IFAB en cuanto a la tecnología y el número de cámaras disponibles, en cuanto a la ubicación, a la sala de operaciones, las indicaciones las han seguido por completo”.

“México está siguiendo el protocolo (del VAR) exactamente como lo solicitamos en el IFAB”: David Elleray ???? @higypop pic.twitter.com/lyJlqKGASD — La Afición (@laaficion) November 12, 2018

Por su parte, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, señaló que todo marcha por buen camino y continúan con el proceso de aprendizaje, explicó que confía en que se mantendrá el uso del VAR en el futbol mexicano, ya que la única manera para que esto no sea así, es porque los dueños determinen que ya no lo desean, pero fueron ellos mismos los que pidieron la llegada de la tecnología, por lo que no cree que en el futuro inmediato se vayan a echar para atrás.

???? Arturo Brizio, líder de la Comisión de Arbitraje, habla sobre el VAR y su uso en la Liga MX ???? @higypop pic.twitter.com/R5Ou4a5R1D — La Afición (@laaficion) November 12, 2018

Fuente: Milenio