El Tri no tiene un estilo de juego definido: La Volpe tunde a Juan Carlos Osorio

MÉXICO.- Ricardo La Volpe ofreció en redes sociales sus reflexiones acerca del accionar de la Selección Mexicana y del entrenador Juan Carlos Osorio luego del cuarto lugar obtenido por el Tricolor en Copa Confederaciones.

Para el ‘Bigotón’, la escuadra nacional no cuenta con un estilo de juego propio y convincente debido a las rotaciones implementadas por el estratega colombiano, y es que según La Volpe, los jugadores tienen que ser acomodados en los puestos que normalmente desempeñan en sus clubes, asimismo, aprovechó para reconocer que esta generación es la mejor que él ha visto desde su llegada al país.

“Es la mejor camada de jugadores que he visto en México desde que llegué en 1979… Pero no solo hay que tener grandes jugadores, hay que ponerlos en las posiciones en donde más experiencia tengan, donde más destaquen. Sobre eso podés hacer un sistema de juego, que aún no tenemos. Hoy vemos jugadores en posiciones sin conocer”, aseveró en Twitter.

Sin embargo, el extimonel de América señaló que aun se está a tiempo de recomponer el rumbo, toda vez que falta un año para la justa mundialista a llevarse a cabo en Rusia y gracias a que se cuenta con buenos elementos.

“Yo siento que tenemos la materia prima, ahora debemos saber cómo utilizarla, tenemos tiempo para trabajar un año de cara al mundial”, sentenció.