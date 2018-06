El timonel emplumado habla sobre la pretemporada

LAREDO TX.- El manager de los Tecolotes de Dos Laredos, Félix Fermín, está con el objetivo de poner a los Tecolotes en los máximos planos de la pelota veraniega, es por ello que la directiva emplumada ha trabajado en contratar a los refuerzos para el segundo torneo de la LMB.

El manager dominicano habló sobre el inicio de la pretemporada con este nuevo plantel “Estamos de nuevo aquí, preparando el equipo para la segunda temporada, todo está bastante bien, el grueso de lanzadores ya está con nosotros, todavía los jugadores de posición faltan varios, pero de verdad contento por lo que ha sucedido en los primeros días de entrenamiento”

En cuanto a los jugadores que permanecen con el equipo, el timonel comentó “He visto mucho más deseo de lo que estamos haciendo, todos sabemos que no tuvimos muy buena primera temporada y ellos están conscientes de todo eso y nos estamos preparando. He hecho un calendario de preparación bastante interesante para así el día de temporada estar listo no como un equipo competitivo, sino ganador”

El equipo se reforzó en distintas zonas ¿Qué opinas de los nuevos refuerzos?

“Tuvimos mucho problema con la defensa, hemos reforzado el short stop, traemos un centerfield importado y relevo con Fernando Nieve y con un par de lanzadores importados que están en los entrenamientos y vamos a tratar de sacar lo mejor de ellos”

Fermín se siente satisfecho con el equipo que se ha armado “Se me complació en unos cambios que pienso nos pueden ayudar y la directiva hizo su trabajo, ahora falta que los jugadores se presenten en el campo de entrenamiento y nos ayuden a ganar partidos” finalizó.

Los Tecolotes continuarán trabajando este sábado en gimnasio, mientras que el domingo volverán a entrenar desde las 9am en el Uni-Trade Stadium de Laredo, Texas.