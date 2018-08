La Super Nintendo Entertainment System cumple 27 años en América

CIUDAD DE MÉXICO.- La multinacional japonesa dedicada al entretenimiento en videojuegos, Nintendo, sigue en la línea de la nostalgia. Una de sus consolas caseras más emblemáticas cumple años en América.

Estamos hablando de la Super Nintendo Entertainment System, (SNES) que llegó al mercado americano el 23 de agosto de 1991, acompañada (en un paquete especial) por el icónico videojuego de Super Mario World (conocido también como Mario 4).

La consola pasó por varios nombres según la región en la que se comercializo: Super Nintendo, SuperNES, Super Famicom en Japón y Super Comboy en Corea del Sur.

Algunos de los juegos más memorables de esta consola además de Super Mario World, son: The Legend of Zelda: A Link To The Past, Star Fox, Killer Instinct, Megaman X, F Zero, Street Fighter II , Donkey Kong Country y Super Mario Kart por mencionar sólo algunos.

Por su parte Super Mario World fue reconocido como el videojuego más vendido de la SNES, mientras que Donkey Kong Country mostró una increíble innovación con los primero gráficos renderizados en 3D (Nadie notaba el detalle de los pixeles en ese momento), lo que marcó toda una revolución de la industria (y no por nada veríamos más tarde a la Nintendo 64 con juegos como “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, con un gran esplendor gráfico para la época y excelentes mapeados en 3D).

Otro dato curioso es que tiempo antes de que la empresa lanzará al mercado a la Game Boy Color, los jugadores de la Super Nintendo podían disfrutar de los juegos de la clásica Game Boy totalmente a color, esto último gracias a un accesorio similar a un casete de la consola llamado Super Game Boy, que permitía jugar en la pantalla grande títulos de la portátil.