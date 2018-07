El Real Madrid abrirá la puerta a Cristiano si presenta una oferta

MADRID.- El Real Madrid abrirá las puertas a Cristiano Ronaldo si trae la oferta de la Juventus que su agente dice tener. En el club blanco, aseguran, siguen esperando que el jugador dé el paso de anunciar que quiere irse. Aún no lo ha hecho aunque se entiende que su entorno y representante están preparando la rampa de salida con todo lo que se está filtrando en la prensa italiana y portuguesa. Una vez que el delantero comunique sus intenciones, tocará negociar el traspaso.

Se está hablando mucho de que la venta de Ronaldo sería por 100 millones, pero en el Bernabéu no reconocen esa cifra. Es más, el periodista Paco González ha contado este jueves por la tarde en la Cope que el futbolista portugués tiene un nuevo contrato con el Madrid desde el pasado mes. Se le subió la ficha a 30 millones netos y se mantuvo la cláusula de mil millones. No será esa la cifra que pagaría el Juventus, pero hay que acordarla siempre y cuando Ronaldo dé el paso de anunciar que se va.

Florentino Pérez quiere quitarse la presión del aficionado blanco dejando claro que es Ronaldo quien pide irse.

Jorge Mendes, agente del jugador, se ha puesto ya en contacto con el club blanco para hablar de Ronaldo y su futuro. Como no habrá nueva mejora salarial y la relación del astro luso con Florentino Pérez está muy desgastada, todo indica que su marcha es factible. Pero el Madrid desea que se hagan las cosas bien: ellos no quieren venderlo sino que es Ronaldo quien pide que le vendan. El presidente blanco no quiere que el aficionado le achaque que se ha desprendido del mejor futbolista que han tenido desde Di Stéfano.

A partir de ahí, Ronaldo es quien debe dar el paso definitivo para desatascar la situación. El Juventus está preparando el dinero para afrontar la operación, que no es sencilla. Si se consuma la marcha del portugués, el Madrid afrontará a su vez una operación igual de compleja. Neymar es el sustituto preferido aunque el PSG no va a facilitar su llegada.

