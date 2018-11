El pugilista regiomontano Francisco “Chihuas” Rodríguez visita la frontera

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante la función de box profesional del Polyforum La Fe en la ciudad de Nuevo Laredo, estuvo de visita, el dos veces campeón del mundo, el pugilista regiomontano Francisco “Chihuas” Rodríguez.

Durante su asistencia al puerto fronterizo, el atleta de 25 años de edad, tuvo oportunidad de ver a detalle cada una de las peleas que se presentaron en la cartelera de VIP Promotions y del Gobierno Municipal, en donde inclusive este rotativo platico unos momentos con el peleador azteca.

“De hecho esta fue mi primera vez en Nuevo Laredo, en donde solamente había pasado pero nunca me había quedado, en el que me sorprendió el excelente recibimiento que me dieron, así que gracias a todos”, comentó Rodríguez.

BUSCARÁ EL TITULO DE LOS MOSCAS

En la misma entrevista, Francisco menciono que ya tiene la mira puesta en su siguiente objetivo, el cual es el cinturón de los moscas del CMB, cuyo poseedor es el nicaragüense Cristofer Rosales, quien lo consiguió el pasado 15 de abril del presente año ante el japonés Daigo Higa al vencerlo en el noveno asalto por el camino del cloroformo.

“Previo a este duelo, tuvimos que ganarnos nuestra pasaporte ante Hernán ‘Tyson’ Márquez, al cual vencimos por nocaut en el tercer round, en donde gracias una gran preparación pudimos sacar tal resultado y bueno nos sentimos felices por competir por un tercer título mundial”, apuntó.

Indicó que tal duelo ante el centroamericano se realizará aproximadamente en marzo del año entrante, en donde todavía tiene programado una pelea más en diciembre, con aún rival por definir.

COMO INICIO EN EL MUNDO DEL BOXEO

Con marca actual de 29 victorias, de las cuales 21 han sido por la vía del nocaut, y solo 4 derrotas, el nacido en Monterrey, Nuevo León, nos comentó sobre cómo se inclinó a practicar el famoso “deporte de los puños”.

“La verdad al principio ni me gustaba, pero me llevaron a entrenar para defenderme, ya que en la escuela me hacían bullying, y bueno a partir de ahí enamore de tal disciplina, en donde de hecho mi padrino es Julio Cesar Chávez, quien además maneja mi carrera, así es que es gran honor”, finalizó.