El programa “Más Vida” logran duplicar la donación de sangre

NUEVO LAREDO, TAM.- El programa de donación de sangre “Más Vida” que se realizó el pasado martes, en la Facultad de Enfermería por parte de estudiantes, familiares y amigos, tuvo mucho éxito ya que se logró duplicar la cantidad de donantes, en comparación con donantes del año pasado.

Así lo dio a conocer la doctora, Nohemí Selene Alarcón Luna directora de la facultad, quien agregó que consultaron 193 alumnos, de los cuales solamente 117 pasaron todos los filtros para poder ser donantes, por lo que fueron 117 unidades de sangre las que se recolectaron, con las que se pueden salvar vidas.

“Esto es muy bueno, el año pasado fueron aproximadamente un poco más de 50 los que pudieron donar sangre, y ahora tuvimos una muy buena respuesta por parte de los estudiantes, los alumnos estaban muy interesados en hacer la donación de sangre”, explicó.

Precisó que cuando se hizo la sensibilización ante el alumnado había muchas dudas, una de ellas es que tienen estudiantes que aún no cumplen los 18 años y por ello no pudieron donar, otros estudiantes que no alcanzaban el peso tampoco pudieron donar, porque no pesaban más de 50 kilos.

La directora de la facultad añadió que es muy común que en los hospitales se estén utilizando constantemente las unidades de sangre, ya que ante una urgencia los bancos de sangre tendrán las suficientes unidades para atender una emergencia.

“Agradecemos a todas los estudiantes que participaron en esta campaña de donación de sangre, y que quienes querían ser donadores pero que por alguna u otra razón no pudieron, a sus familiares y amigos, así como al personal que vino de ciudad Victoria”, dijo.