El primer vistazo a los agentes de SHIELD en ‘Spider-Man Far From Home’

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras diversos rumores que se habían dado a conocer el mes pasado, Nick Fury y Maria Hill aparecerán en ‘Spider-Man Far From Home’ de Marvel .

Cómo volverán es un misterio, ya que ambos se convirtieron en polvo en la escena de los créditos posteriores a la cinta ‘Infinity War’, la última entrega de ‘Avengers’.

Pese lo que ocurrió en la escena final, todo parece apuntar a que en Avengers 4, Samuel L. Jackson y Cobie Smulders han están ocupados grabando la secuela de Spider-Man en Londres.

This new SPIDER-MAN: FAR FROM HOME set video from London gives us our first look at @SamuelLJackson‘s Nick Fury alongside @CobieSmulders‘ Maria Hill in the movie!

