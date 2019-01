El primer día bursátil de 2019 se listarán dos nuevos valores extranjeros

El centro bursátil mexicano dio a conocer que “con fecha tentativa del 2 de enero de 2018” se integrarán al Mercado Global los valores de dos empresas estadounidenses, Church & Dwight CO. INC. y Republic Services, INC.

CIUDAD DE MÉXICO.-En el primer día de operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de 2019 se listarán dos nuevos valores extranjeros en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), con lo que se amplías las opciones para los inversionistas mexicanos.

En ambos casos los títulos que se listarán son acciones comunes, y son emisoras que participan en el New York Stock Exchange (NYSE) de Estados Unidos, que es un mercado reconocido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que es uno de los requisitos para este proceso.

La representante de Listado y Administración de Valores del Mercado Global de la BMV, Ximena Sánchez, dijo que Church & Dwight CO. (fabricante de productos para el hogar conocido por su marca Arm & Hammer) cotizará con la clave CHD; mientras que Republic Services, INC (enfocada al reciclaje y eliminación de residuos sólidos no peligrosos) tendrá clave RSGA.

Por medio del SIC, los inversionistas mexicanos pueden invertir en valores extranjeros desde nuestro país; el monto operado de estos valores internacionales representa más del 41 por ciento del importe total del Mercado de Valores.

En 2018, este sistema cumplió 15 años de operación y en ese tiempo acumuló más de 778 mil millones de pesos en activos; un listado de más de mil 700 emisiones extranjeras de 43 países, que ofrecen alternativas de inversión en acciones internacionales, bonos y ETFs (Exchange Traded Funds).