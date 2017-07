“El presidente tiene poder completo para otorgar perdón”: tuitea Trump

Sin dar mayores detalles, el mandatario acusó además a The New York Times de haber arruinado un plan para matar a Abu Bark al Bagdadi, líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI). [Agencias]

Sin dar mayores detalles, el mandatario acusó además a The New York Times de haber arruinado un plan para matar a Abu Bark al Bagdadi, líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI). [Agencias]

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó hoy en su cuenta de Twitter varios temas que le resultan incómodos, aunque afirmó que él, como jefe de la Casa Blanca, “tiene el poder completo de otorgar perdón”.

Trump difundió este sábado un amplio mensaje en Twitter, en el que criticó a Hillary Clinton y presuntas “noticias falsas” de los diarios locales The New York Times y The Washington Post, al tiempo que defendió a su hijo Donald Trump Jr.

Trump tuiteó al menos ocho veces en un periodo de una hora, centrándose primero en una historia del The Washington Post, basada en fuentes anónimas, según la cual el fiscal general Jeff Sessions habló con un embajador ruso durante la campaña presidencial en 2016 sobre asuntos de política y otros temas.

“Una nueva fuga de Inteligencia del Amazonas The Washington Post, esta vez contra Jeff Sessions. ¡Estas fugas ilegales, como la de Comey, deben detenerse!”, señaló.

El diario informó que Sessions, quien era un asesor de campaña de Trump antes de convertirse en procurador general, tuvo discusiones “sustantivas” sobre asuntos de política y otros temas con el embajador ruso Sergey Kislyak.

“Tantas personas preguntan por qué contra Sessions o el Consejo Especial, mirando los muchos correos de Hillary Clinton o los crímenes de Comey. ¿33 mil mensajes de correo electrónico eliminados?”, cuestionó.

En otro tuit, unos dos minutos después, Trump cuestionó: “¿Qué pasa con todos los lazos de Clinton con Rusia, incluyendo Podesta Company, Uranium deal, Russian Reset, discursos de dólar grande, etc?”.

Trump mencionó también a su hijo, Donald Trump Jr., atrapado en una controversia por sus contactos con una abogada rusa, con quien él accedió a entrevistarse tras la promesa que la mujer podría suministrar información dañina sobre Clinton.

“Mi hijo Donald dio abiertamente sus correos electrónicos a los medios de comunicación y a las autoridades, mientras que Hillary Clinton eliminó ¡y lavó con ácido sus 33 mil correos electrónicos!”, escribió.

Sin dar mayores detalles, el mandatario acusó además a The New York Times de haber arruinado un plan para matar a Abu Bark al Bagdadi, líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI). “(Pusieron) sus enfermizos intereses por encima de la seguridad nacional”, señaló.