El Potrillo presenta “Rompiendo fronteras”

El cantante afirmó que personalmente no tiene problemas con Luis Miguel, pero aceptó que la demanda contra “El Sol” sigue su curso

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Fernández afirmó que personalmente no tiene problemas con Luis Miguel, pero aceptó que la demanda contra “El Sol” sigue su curso y pronto habrá noticias.

“El Potrillo” presentó su nuevo álbum “Rompiendo fronteras”, y lo hizo en una cervecería del municipio de Zapopan.

Jesús López, presidente de Universal Music, se le adelantó a la prensa y le lanzó la pregunta: ¿Qué ha pasado con “El Sol”?, algo que sorprendió y principalmente al cantante.

“Mira Jesús, tú sabes que estás cosas solamente se pueden hablar con los abogados. Yo estoy nulo y no puedo abrir la boca”, le respondió.

Añadió, que si esa pregunta se la hizo por la foto que subió a Instagram con la leyenda: “Me encanta tomar ‘el sol con mis manos’, la gente no tenía porqué tomarlo tan literal. Esto no es nada personal, sólo me salió del alma”.

Al cuestionarle si entre los planes musicales que vendrán con “Rompiendo fronteras”, está contemplado hacer algo con su padre Vicente Fernández, dijo: “Ayer (jueves) estuvimos hablando y ya estamos planeando algo”.

La cervecería jalisciense, donde se presentó el disco, creó la cerveza “Afortunada”, en honor a “El Potrillo”, y un porcentaje de sus ventas será destinada a la Fundación Alejandro Fernández, que apoya a niños en su educación.