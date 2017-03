El nuevo Zelda es uno de los mejores videojuegos de la historia

Te presentamos un resumen de las notas que dan los medios a The Legend of Zelda: Breath of the Wild

CIUDAD DE MÉXICO.- “Imprescindible”. “La leyenda sigue viva”. “El mejor juego de Zelda de la historia”. “Nintendo eleva la franquicia a un nivel completamente nuevo”.

Queda un día para el lanzamiento de la Nintendo Switch y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero ahora te va a parecer demasiado tiempo.

La crítica se ha puesto de acuerdo en colocar al nuevo Zelda como uno de los mejores títulos, ya no solo de la saga, de la historia de los videojuegos. No ocurría algo así desde el lanzamiento de Grand Theft Auto IV en 2008.

En Metacritic tiene una nota promedio de 98, que lo deja en cuarto lugar por detrás del Ocarina of Time, el Tony Hawk’s Pro Skater 2 y el propio GTA IV.

Los análisis coinciden en destacar el mundo abierto de Hyrule, el enorme mapa del juego, los más de cien santuarios por descubrir y explorar, los puzzles a los que estamos acostumbrados, la variedad de atuendos y equipamiento, y el hecho de que los combates requieran estrategia, armas nuevas y distintos métodos de ataque para cada jefe.

Aquí tienes un resumen de las notas que dan los medios a The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

Gamespot: 100

Famitsu: 100

Edge: 100

IGN: 100

Stevivor: 100

Giant Bomb: 100

God is a Geek: 100

Polygon: 100

Gamesradar: 100

3DJuegos: 100

Gamer.nl: 100

Metro Gamecentral: 100

Destructoid: 100

Nintendo Life: 100

Time: 100

Guardian: 100

Gamereactor: 100

USgamer: 100

RPG Site: 100

GamingTrend: 100

The Digital Fix: 100

FNintendo: 100

Game Revolution: 100

Attack of the Fanboy: 100

WCCFtech: 98

Multiplayer.it: 97

Hobby Consolas: 97

EGM: 95

Vandal: 95

NZGamer: 95

CGMagazine: 95

Gamers Global: 95

GamePro: 94

InsideGamer.nl: 93

Gameblog.fr: 90

We Ghot This Covered: 90

Easy Allies: 90

Shacknews: 90

TheSithAxis: 90

Eurogamer Italia: 90

Fuente: Gizmodo