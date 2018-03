Hasbro lanzará un nuevo Monopoly Gamer de Mario Kart

CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado nos sorprendimos gratamente cuando Hasbro presentó su línea Monopoly Gamer, una nueva versión del popular juego de mesa con personajes de Super Mario Bros. y algunos cambios en las reglas originales. Afortunadamente, parece que el primer Monopoly Gamer fue un éxito, por eso ya están listos para sacar una segunda edición, que ahora estará dedicada a Mario Kart.

El nuevo Monopoly Gamer: Mario Kart Edition busca replicar el estilo del videojuego. Por eso, cuando los jugadores pasen por la casilla de “Go”, iniciará una frenética carrera por recolectar la tarjeta de Grand Prix, que beneficiará al que la encuentre.

Al igual que las versiones tradicionales de Mario Kart, en el juego de Monopoly se incluirán diversas pistas de carreras, como el famoso Rainbow Road o el Castillo de Bowser. Además, como era de esperarse, se pueden usar objetos de Mario Kart, como caparazones o cáscaras de plátano, para afectar a nuestros rivales.

Monopoly Gamer: Mario Kart Edition incluye figuras de Mario, Princesa Peach, Luigi y Toad, pero al igual que el Monopoly Gamer del año pasado, después se lanzarán otras figuras que se venderán por separado. También se adelantó que el “Power Pack” que se lanzará en otoño, incluirá a Bowser, Estela, Shy Guy, Mario de metal, Donkey Kong y Yoshi.

From the Donut Plains to Rainbow Road! Who’s ready to race!? A first-look at Monopoly Gamer Mario Kart via @Kotaku: https://t.co/2034WTY6J6 pic.twitter.com/BYFWYwmMo0

— Hasbro (@HasbroNews) 28 de marzo de 2018