El niño de la foto viral de un abrazo, entre los desaparecidos en un accidente en California

E.U.-En 2014, la cara de un niño de 12 años tocó un acorde nacional profundo. Un niño negro, las lágrimas corrían por su rostro, agarrando a un policía blanco en un abrazo, justo cuando la amargura irrumpe en la nación durante las protestas relacionadas con Ferguson.

Hoy, Devonte Hart ha desaparecido y se teme que haya muerto después de que sus padres y tres de sus hermanos murieran en un accidente.

El lunes, un transeúnte vio el vehículo de la familia volcado en su techo en el Océano Pacífico en el fondo de un acantilado de 100 pies en una zona rural del condado de Mendocino en California, según las autoridades.

Las padres Jennifer y Sarah Hart, ambas de 38 años, fueron encontradas muertas dentro de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, sacudidas por olas que entraban y salían, dijo la policía. Tres de sus hijos: Markis, 19, Jeremiah, 14 y Abigail, 14 fueron recuperados fuera del vehículo. Devonte, de 15 años, y sus dos hermanas Hannah, de 16 años, y Sierra, de 12, siguen desaparecidas, según la policía.

El alguacil del condado de Mendocino, Tom Allman, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que aunque la policía no puede decir con certeza que Devonte, Hannah y Sierra habían estado en el vehículo, “tenemos todas las indicaciones para creer que los seis niños estaban allí”.

Allman agregó, “Sabemos que una familia entera desapareció y pereció durante esta tragedia”.

Con la ayuda de drones, los equipos de búsqueda y rescate continúan barriendo la costa y el océano, dijo Allman. Y el forense está investigando la causa de la muerte de los cinco miembros de la familia recuperados.

Mientras tanto, la policía está desconcertando sobre lo que sucedió.

Allman dijo que visitó el sitio del accidente en la Ruta 1 al sur de Juan Creek y, “puedo decir que fue una escena muy confusa porque no había marcas de deslizamiento, no había marcas de ruptura, no había ninguna indicación de por qué este vehículo atravesó aproximadamente 75 pies de una tierra retirada y se fue al Océano Pacífico “.

Allman agregó que en esta etapa de la investigación, “no tenemos pruebas ni razones para creer que se tratara de un acto intencional”.

La policía está preocupada por un detalle, Allman dijo, “El hecho de que no estuvieran atados, ciertamente nos preocupa”.

La policía busca que el público ayude a reconstruir las últimas 24 horas de la familia antes del accidente. Los Harts son de Woodland, Washington.

“Los recibos de gas u hotel son cosas que estamos buscando, pero aún no hemos encontrado nada”, dijo Allman. “Y en un automóvil donde las olas sacaron todo del automóvil, es difícil encontrar evidencia”.

La policía desconoce la hora o incluso el día en que el vehículo se cayó del acantilado, dijo Allman, sin embargo, se cree que el vehículo había estado en el agua durante al menos varias horas antes de ser descubierto.

El viernes, los Servicios de Protección Infantil del Condado de Cowlitz visitaron la casa Hart, en las afueras de Portland, Oregón, para dar seguimiento a los informes de abuso o negligencia, informa The Oregonian. Nadie respondió a la puerta.

Los vecinos de los Hart, Bruce y Dana DeKalb le dijeron al periódico que habían contactado a las autoridades después de que Devonte les había pedido algo de comer en varias ocasiones, diciendo que sus padres habían retenido la comida como una forma de castigo.

Para el sábado, un día después del intento de visita de CPS, la familia había desaparecido, dijo Bruce DeKalb al periódico.

Norah West, vocera del Departamento de Servicios Sociales y de Salud del Estado de Washington, le dijo a The Oregonian que la agencia intentó en varias ocasiones ponerse en contacto con la familia para hacer un seguimiento de los informes, y que ninguno tuvo éxito.

Associated Press informa que amigos describieron a Jennifer y Sarah Hart, que adoptaron a sus seis hijos, como “padres amorosos e inspiradores que promovieron la justicia social y expusieron a sus ‘extraordinarios niños’ al arte, la música y la naturaleza”.

El 25 de noviembre de 2014, Devonte asistió a una protesta en Portland, Oregon, contra la violencia policial tras la decisión del gran jurado de no procesar a Ferguson, Mo., el agente de policía Darren Wilson, quien es blanco, en la muerte a tiros de Michael Brown, un negro desarmado de 18 años de edad.

El letrero de Devonte decía: “Abrazos gratis”. Bret Barnum, un oficial de policía de Portland, vino a hablar y lo invitó a la oferta de abrazo. El fotógrafo independiente Johnny Nguyen capturó el momento y la imagen, publicada por primera vez por The Oregonian, rápidamente se volvió viral.

En una publicación de Facebook ahora eliminada, sus padres escribieron sobre el encuentro y describieron a Devonte, según The Oregonian:

“Mi hijo tiene un corazón de oro, compasión más allá de todo lo que haya experimentado, y aún lucha para vivir sin miedo cuando se trata de la policía y las personas que no comprenden la complejidad del racismo que prevalece en nuestra sociedad”.