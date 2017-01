El nieto de Donald Trump se robó el show en firma de documentos

MIAMI.- Luego de realizar la juramentación como presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump firmó las primeras órdenes ejecutivas de su gobierno.

Trump estuvo acompañado por su familia y equipo, pero hubo un miembro familiar que definitivamente llamó la atención de las cámaras.

Tristan Trump, el nieto de 5 años del nuevo presidente, no paró de hacer simpáticas e inocentes muecas ante las çámaras.

El pequeño ha causado revuelo en las redes, donde pronto llovieron los memes.

