El millonario video de la discordia entre Belinda y Criss Angel

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la relación entre la cantante Belinda (28 años) y el ilusionista Criss Angel (49 años) duró muy poco, dejó muchas polémicas, las cuales parecen estar lejos de terminar.

La pareja comenzó su noviazgo a mediados del 2016, pero el final llegó cuando comenzaron a correr rumores de una supuesta infidelidad por parte de Criss Angel, quien ya se ha dejado ver con otra mujer mientras que Belinda realizaba labores de ayuda y rescate tras los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Luego del mediático final, el ilusionista compartió un detrás de cámaras del video de Belinda “Báilalo”, el cual sería lanzado dentro de poco, y que fue dirigido y producido por Criss Angel.

“Ve el detrás de las cámaras de mi más reciente creación que también dirigí y produje… ¡Gracias especiales a @cirque y a todos! Ve: bit.ly/Gobehind”, escribió Criss Angel junto al enlace que lleva al video.

Go Behind The Scenes in my latest creation which I also directed & produced… Special thanx to @cirque & all! VIEW: https://t.co/xZ4UlgkLPY pic.twitter.com/ovVc4sBfJ7

— Criss Angel (@CrissAngel) 11 de septiembre de 2017