El Mensaje Oculto En Super Mario World: “Eres Un Super Videojugador”

CIUDAD DE MÉXICO.- Super Mario World es uno de los mejores títulos de plataformas de todos los tiempos y el consentido de Mario en 2D para millones de jugadores. Se estrenaron varias mecánicas de juego en este título de 1991, además de que Yoshi se presentaba de manera formal ante la industria, sin saber que se volvería todo un ícono de Nintendo.

Ahora que he podido jugar esta obra de nuevo (siempre tengo mi SNES conectado, pero hacerlo en el Classic Edition es una experiencia distinta), recordé todo lo que nos ayuda como jugadores. No se trata de pasar los niveles “cómo sea” para llegar al final, terminarlo y listo, no aquí debías encontrar todos los niveles, cosa nada fácil, tener el número 96 en tu archivo, era un logro que se presumía con los amigos.

El tener todos los niveles, hablaba de tu paciencia, de tu dedicación, de tu forma tan precisa de jugar, pero sobre todo, de tu habilidad. ¿Recuerdan qué es eso? La habilidad ahora parece que no debe estar presente en un jugador, esto lo menciono porque en la actualidad, al salir un juego “difícil”, la gente asombrada lo comparte en redes, como si se tratara de algo fuera de lo normal, cuando no debe ser así, un videojuego debe ser complicado desde siempre, ya que es un reto, un desafío que nos va forjando como jugadores.

¿Hace cuanto que no les sudan las manos al jugar? Esos nervios que nos atacaban al saber que era nuestra última oportunidad de superar la fase, son cosas que ahora recuerdo con SNES Classic. Pero al jugar Super Mario World, vi algo muy especial.

En ciertas zonas del juego, tienes acceso al mundo Estrella, de escenas especiales, de mayor dificultad. Ya el llegar a esta parte es algo emocionante, pero al completarlas todas, el último nivel de estos denominados especiales, podemos ver un gran camino con monedas, esperando que las tomemos, pero si miramos con atención, están formando letras, escribiendo un mensaje.

El mensaje es “You are a Super Player!”, lo que quiere decir, “Eres un super videojugador”. El juego te reconocía por llegar hasta ese punto, no te daba un cinema, no te ofrecía invensibilidad, no, simplemente te decía lo que eras, y eso era suficiente. Un reconocimiento de parte de Nintendo a tu habilidad, porque eso sí, no cualquiera podía ver el mensaje.

A la fecha, tengo amigos que no me creen que existe dicho mensaje en el juego, pero ahora viene lo importante ¿Lo has visto? De ser así, felicidades, y si estás jugando Super Mario World por primera vez en el SNES: Classic Edition, disfrútalo, y busca demostrar que eres digno de ver dich mensaje, buena suerte.