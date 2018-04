El “Matador” convive con jóvenes

LAREDO, TX.-El reconocido boxeador nicaragüense y quien subirá de nuevo al cuadrilátero este sábado 7 de abril en el Laredo Energy Arena (LEA), Ricardo “El Matador” Mayorga estuvo haciendo una corrida junto a niños de la ciudad tejana como parte del apoyo al programa “Stay in School and Off the Streets” (Quedate en la Escuela y Fuera de la Calles, en español).

El evento tuvo lugar en los alrededores de la Plaza San Agustín al centro de Laredo y frente al Hotel La Posada, en donde además el boxeador de El Paso, Texas de la división de los peso pesados, David Rodríguez ofreció un mensaje a los chiquitines contra el bullying.

Asimismo los pequeños participantes fueron reconocidos con boletos gratuitos para el combate de este fin de semana, en el que el primer enfrentamiento iniciará a las 7 de la tarde.

De hecho este jueves 5 abril, los medios de comunicación tuvieron oportunidad de ver de cerca los entrenamientos tanto de Mayorga como de su oponente Rodolfo “La Cobrita” Gómez Jr., dentro del Gimnasio de Box Carrizales.

Por otro lado,este viernes 6 del comentado mes se realizará la ceremonia de pesaje en la Plaza San Agustín a partir de las 3 de la tarde.