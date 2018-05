El mapa de Fortnite está en constante evolución y es genial

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy en día, no es necesario esperar una ocasión especial para ver el cambio del mapa. Cada actualización es una oportunidad para ver algo diferente.

Un ejemplo: una vez hubo un pequeño cráter en Tilted Towers, pero con el nuevo parche 4.2, se ha completado. Epic Games, los desarrolladores, también agregaron algunos detalles más pequeños que hacen parecer que un equipo de construcción ha sido duro en trabajo rescatando los restos.

Eso no es todo. También puede haber notado que Dusty Divot, el mayor sitio de impacto para el cometa, también ha estado progresando desde el comienzo de la temporada. Hace semanas, el lugar de aterrizaje no estaba muy desarrollado, la catástrofe acababa de golpear:

Pero si echas un vistazo ahora, el área es un poco diferente. La roca brillante gigante está completamente cubierta en este momento:

En realidad, quienquiera que esté monitoreando el meteorito parece haber perforado dentro de él ahora:

Estos son solo algunos de los cambios más notables. Los jugadores informan pequeños ajustes en todo el mapa, todos los cuales afectan visualmente el juego sin estropear ninguno de los modos de juego.

Es posible que Epic esté haciendo una lenta acumulación de algo grande al final de la temporada. El mapa esconde demasiados secretos inexplicados para que Epic simplemente deje que esos detalles se desperdicien. Pero, en este momento, realmente no me importa lo que eso significa “. Es genial cargar mi juego favorito y saber que algo será diferente. Fortnite solo puede tener una sola isla, pero el mapa no es estático. Está en constante cambio conmigo. Es gratificante ver que todo suceda en tiempo real, porque sé que cualquiera que juegue después no podrá ver lo que hice. También es genial sentir que el modo multijugador tiene una “historia”, aunque muy discreta. Estas no son cosas que normalmente experimento en un juego competitivo de jugadores múltiples.

Lo he dicho antes, pero lo diré de nuevo: Fortnite se siente vivo de una manera que pocos otros juegos hacen. Epic es inteligente para mantener el espíritu del cometa, y ni siquiera tienen que seguir destruyendo el mapa para llevarlo a cabo.

Fuente: Kotaku