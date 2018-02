El ´Loco´entrará de nuevo al octágono

LAREDO, TX.- El veterano peleador de artes marciales mixtas, Sonny “Loco” Luque estará de nuevo ingresando al octágono, el próximo viernes 9 de marzo en la ciudad de Houston, Texas y será dentro del duelo semi-estelar de la cartelera de Legacy Fighting Alliance (LFA) 35.

El laredense, quien cuenta con un record profesional de 11 ganadas y 5 perdidas, se medirá en el Arena Theater de la ciudad tejana ante el del estado de Connecticut, Nick “Notorious” Newell, quien nació con una amputación congénita y no tiene el antebrazo izquierdo, pero esto no le ha impedido tener una marca bastante llamativa de 13 victorias y 1 derrota.

“El es muy buen luchador y le gusta terminar las peleas pronto por la vía de la sumisión, en donde la estrategia que vamos implementar en el combate es mucho movimiento en la jaula y boxearlo, así como mantener la distancia y llevarlo al límite al punto de cansarlo y capitalizar tal situación”, comentó, Luque.

El laredense indicó que tiene cerca de dos meses preparándose para esta confrontación que esta pactada a 3 rounds de 5 minutos cada una y es dentro de la división de los ligeros de las 155 libras.

NO LE INTERESAN LOS CINTURONES

Por otro lado, Luque, quien tiene 36 años de edad, expresó que en este punto de su carrera no le interesan las peleas por un campeonato, sino choques de gran peso, como este que tendrá en Houston o como el que tuve en diciembre del año pasado ante el regiomontano Irak Cueto, al cual derroto por la vía del nocaut en el tercer asalto dentro del compromiso semi-estelar del cierre de temporada de Combate Extremo.

“Quiero cerrar mi carrera contra los mejores del mundo, en donde a lo largo de mi trayectoria he tenido el privilegio de trabajar con las empresas de Bellator y por supuesto LFA, en donde lo único que me falto es haber estado en UFC, pero estoy satisfecho con lo que he logrado”, finalizó.