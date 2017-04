El Joker está de vuelta en Injustice 2

CIUDAD DE MÉXICO.- Admiren al Príncipe Payaso del Crimen en una fase más siniestra… ¿combinando The Killing Joke con Suicide Squad? ¡Y Darkseid!

Parece que Warner/DC están empeñados en que aceptemos el “Joker cholo” de Suicide Squad… o quizás todo sea una simple casualidad. El punto es que ¡el Príncipe Payaso del Crimen estará de vuelta en el videojuego de peleas Injustice 2!

El más reciente avance de NetherRealm Studios muestra al Guasón con un peculiar atuendo y aspecto que, si bien nos hace recordar sus versiones más dementes por The Killing Joke y A Death in the Family, también ostenta ciertos rasgos del polémico Joker de Jared Leto.

¡Y vaya que da pelea! ¿Qué piensan de sus ataques y combos especiales? ¡Esa secuencia de Muerte en la familia es colosal! Injustice 2 está cada vez más cerca de nuestras consolas PlayStation 4 y Xbox One: 16 de mayo de 2017.

Fuente: Cine Premiere