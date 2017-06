El INE cierra filas ante acusaciones de fraude

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que las elecciones del 4 de junio en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz fueron “pacíficas y ordenadas en lo esencial”, a partir de una organización imparcial y que en la fiscalización de gastos de campañas y en la investigación de 52 quejas de los partidos políticos será “implacable”. Además, calificó como “descabelladas” las acusaciones de fraude.

Los doce integrantes del Consejo General del INE dieron su posicionamiento sobre los comicios para atacar “medias verdades”, dichos que se han pronunciado “al calor de las elecciones”, dijo el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

En respuestas a periodistas, los consejeros expusieron el cumplimiento puntual de las responsabilidades del INE en los comicios. Córdova Vianello fue categórico al señalar que en la fase de fiscalización, el trabajo será imparcial y se perfilarán las sanciones que resulten de las investigaciones en curso.

Informó que el próximo lunes “las inquietudes sobre el desarrollo de los comicios” serán tema de una reunión de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, la Comisión de Vinculación con los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLE) y las representaciones de los partidos políticos nacionales.

El consejero Ciro Murayama lamentó que candidatos y líderes de partidos se hayan proclamado ganadores cuando los votos no se habían terminado de contar, lo que calificó como “irresponsabilidad política y falta de respeto a los electores”.

Señaló que las acusaciones de fraude son descabelladas: “Un fraude es un crimen electoral; por lo mismo, hay que tomarlo con mucha seriedad, Ni desdeñar denuncias sin más, ni darlas por buenas sin pruebas”.

El consejero Jaime Rivera Velázquez dijo que en Coahuila hubo elecciones “no perfectas”, como nunca las hay, pero “ampliamente concurridas y con incidentes que no dan ningún elemento objetivo para descalificarlas, pero que en sus méritos podrán ser recurridos ante los tribunales”.

En ese sentido, Murayama manifestó que “denunciar sin probar es algo inaceptable, viniendo de actores políticos que son poderosas maquinarias; incluso, la oposición recibe muchísimos recursos públicos para hacer valer sus derechos. No son criaturas desvalidas, tienen que hacer valer sus derechos”.

Expuso información de las elecciones en el Estado de México, y sostuvo que “es gratuita la descalificación del trabajo de los técnicos” que elaboraron el conteo rápido. “Se vale no saber de estadística, no es un pecado, pero lo que no se vale es, desde la ignorancia, demeritar el trabajo bien hecho por los científicos”.

Rebatió los argumentos en contra del resultado en el Estado de México, por la sustitución de funcionarios de casilla. Dijo que 7% de posiciones fueron ocupadas, como marca la ley, por 3 mil 937 ciudadanos de la fila y en esos lugares de votación, Morena ganó en 46%; PRI, 36.7%; PRD, 8.71%, y PAN, 1.75%. La oposición tuvo más triunfos en esas mesas de votación.

Sobre los comicios en Coahuila, Jaime Rivera Velázquez dijo que el PREP dio resultados preliminares con una proporción de actas de casilla menor que lo habitual, por las complicaciones de contar votos para 15 partidos en coaliciones amplias, pero “la ausencia de información temprana no tiene consecuencias legales”.

Añadió que en el caso de Coahuila “una proporción altísima de boletas fue recontada. Los casos de supuesta o real duda de alternación de paquetes electorales se tienen que revisar en tribunales. La jornada electoral fue pacífica y ordenada en lo esencial, y los incidentes se cuentan por milésimas”, dijo, aunque, reconoció que cada incidente es importante e y merece una investigación y la acción legal.

Destacó que en el Estado de México y en Coahuila hubo una contienda muy reñida, con márgenes de victoria estrechos, pero ello no representa en sí mismo un problema, “al contrario, habla de la salud democrática de la competencia electoral”.

El consejero Benito Nacif rechazó los señalamientos de que el INE ha estado distante de los procesos electorales, porque “es incorrecta”.

“Sin especulación”. El posicionamiento del Consejo General del INE, expresado por Lorenzo Córdova refiere la organización de las elecciones, incluso unas extraordinarias en Oaxaca y Tlaxcala, y destacó que fueron votaciones realizadas con calidad e imparcialidad, pues todo “transcurrió en forma adecuada”, dijo.

Destacó que estas elecciones fueron “competidas y cuestionadas”, y el Consejo General ha dado su posicionamiento para “no alimentar con el silencio la especulación”.