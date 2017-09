El huracán “Irma”,el más fuerte jamás registrado en el Océano Atlántico

CIUDAD DE MÉXICO.- Así como en México es tiempo de socavones, en Estados Unidos lo es de huracanes. Las agitaciones políticas provocadas por el presidente Donald Trump parecen consecuentes con las tormentas que han azotado al país vecino. Ahora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense, el huracán “Irma” alcanzó, este 5 de septiembre, la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Este huracán es el cuarto de la temporada ciclónica del Atlántico y se considera “extremadamente peligroso”, ya que presenta vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora y actualmente se encuentra a 440 kilómetros al este de Antigua y a 445 kilómetros al sureste de Barbuda. Y aunque no se sabe exactamente qué partes de Estados Unidos alcanzará, es muy probable que el estado de Florida sea el más afectado.

De esta forma, los investigadores del NHC ya consideran a “Irma” como el huracán más fuerte jamás registrado en el Océano Atlántico fuera del Caribe y del Golfo de México.

8 am Special Advisory: #Irma is now a category 5 #hurricane with maximum sustained winds of 175 mph (280 km/h) More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/QU1LWq7QsA

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 5, 2017