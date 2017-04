El gesto de Alan Pulido con aficionado de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras finalizar el encuentro entre Pachuca y Chivas correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2017, el delantero mexicano Alan Pulido cumplió el sueño de un pequeño aficionado del conjunto de Guadalajara.

A través de redes sociales circula un video en donde se puede apreciar a ‘Puligol’ regalar un autógrafo y abrazar a un niño dentro de la cancha del Estadio Hidalgo.

Cabe destacar que el ex de Tigres no inició el encuentro ante Pachuca debido a que Matías Almeyda decidió darle un poco de descanso de cara a la Final de la Copa MX; sin embargo, eso no impidió que consintiera a los seguidores del ‘Rebaño’.

Un gran gesto de Alan Pulido al firmarle la playera a un aficionado al termino del partido en Pachuca. pic.twitter.com/9mSRSurqtN — Futbol al Momento (@futmx_transfer) 16 de abril de 2017

Fuente: Publimetro