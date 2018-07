El final de Hora de Aventura se transmitirá el 3 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.-Aprovechando el marco de la Comic Con, Cartoon Network presentó un clip del capítulo final de Hora de Aventura; además de dar a conocer la fecha exacta cuando podremos ver el desenlace de la historia.

El video de minuto y medio muestra una reunión de guerra entre la Dulce Princesa y sus aliados, para elegir la mejor estrategia para enfrentar la batalla… aunque no se dan muy buenas ideas que digamos.

Ooo like you’ve never seen it before… Don’t miss the #AdventureTime finale airing on September 3rd! #TheUltimateAdventure pic.twitter.com/gY1CvcXPGU

— Cartoon Network (@cartoonnetwork) July 20, 2018