El emotivo discurso por la igualdad de Gal Gadot en los Critics’ Choice Awards

E.U.-La actriz israelí Gal Gadot ofreció un emotivo discurso durante la celebración de los ‘Critics’ Choice Awards’ (Premios de la Crítica Cinematográfica) 2018, en el que reconoció las películas protagonizadas y dirigidas por mujeres que dominaron el cine en 2017.

La intérprete de Wonder Woman expresó al recibir el #SeeHer (que tienen como objetivo romper barreras de género y celebrar el papel en donde la mujer haya sido representada sin ningún tipo de discriminación) que su mayor reto fue crear una inspiración para todos y todas, sin darle demasiada importancia al hecho de que se trata de una mujer.

“Siempre me han pedido que describa el papel de mis sueños y tenía claro que quería interpretar a una mujer fuerte e independiente, pero en Wonder Woman encontré todas las cualidades que buscaba. Ella ve cosas mal y piensa que hay que arreglarlas cuando todos a su alrededor no hacen nada”.

Además, aseguró que cuando inició su carrera había muy pocas mujeres protagonizando películas, y este año las tres más taquilleras tienen a una mujer al frente. Esto significó un progreso, pero también el inicio de un largo camino por recorrer. “Nuestra labor es educar con amor y respeto. Nunca me callarán y seguiremos trabajando por la igualdad”, finalizó.