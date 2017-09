El director del anime de Fullmetal Alchemist critica la adaptación en acción real

CIUDAD DE MÉXICO.- Adaptar un manga al cine en acción real no es fácil, menos aún si este es uno de los más populares o tiene un anime plagado de buenas críticas como es el caso de Fullmetal Alchemist. Una historia escrita e ilustrada por Hiromu Arakawa en 2001 sobre un universo ficticio donde la alquimia se ha convertido una de las técnicas científicas más avanzadas.

La historia se centra en Edward y Alphonse Elric, dos hermanos que buscan restaurar sus cuerpos con la piedra filosofal. Edward perdió la pierna izquierda tras intentar resucitar a su madre, y Alphonse su cuerpo, por lo que su hermano decidió sacrificar su brazo derecho para sellar su alma en él.

Una gran parte de los fans de Fullmetal Alchemist no están muy contentos con el cariz que está cogiendo la versión en acción real de este manga, entre ellos se encuentra Seiji Mizushima, el director del anime.

Mizushima estaba en el Meat Festival Tokyo 2017, cuando se le preguntó sobre esta película y sus palabras no dejan lugar a dudas. “Fue una mala idea utilizar sólo actores japoneses“, contestó a la cuestión de que le parecía el elenco escogido, y añadió: “si me cuestionan si creo que ellos podrán hacerlo, no, no lo lograrán. Es difícil para las personas capturar la apariencia del manga original“.

A la cuestión de adaptar el anime o manga a la acción real, Seiji Mizushima fue aún más claro: “es algo estúpido”. Pero pese a sus críticas, el director del anime Fullmetal Alchemist, no se perderá la película, quizás sea una contradicción, aunque él lo justifica diciendo que le interesa ver como manejan el CGI de algunos personajes.