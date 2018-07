El día en que Luis Miguel negó en la televisión que fuera papá

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el último capítulo de la primera temporada de la serie de Luis Miguel resurgió con fuerza un antiguo video en el que el cantante fue cuestionado acerca de su supuesta paternidad.

Según la serie, en 1992 Luis Miguel no estaba seguro de ser el padre de una niña y no había convivido con ella.

Nunca mencionaron el nombre, pero se trataba de Michelle Salas, la hija que “Luismi” tuvo con Stephanie Salas en junio de 1989.

En una entrevista con Verónica Castro, en 1989, la conductora le dijo al “Sol”: “Los periódicos dicen muchas cosas. Que tú con ésta, que con la otra, que ya eres papá de una niñita, de un niñito… ¿Es verdad o no?”.

Un sorprendido Luis Miguel, de entonces 19 años, se quedó callado unos segundos y dijo:

“¡Ay dios mío de mi vida!, ¿ahora soy papá? Ya no saben qué inventar, pero está bien, que yo sepa, no, que yo sea consciente, no. No me han avisado nada”.

“Pero no es cierto, ojalá y así fuera. Yo estaría feliz”, añadió.