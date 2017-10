“El Cigala” pide a Michelle Salas que convenza a Luis Miguel para trabajar con él

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego “El Cigala” ha confesado su interés por grabar un disco de duetos con el que desea rendir homenaje a México, proyecto en el que busca que artistas de la talla como Luis Miguel y Vicente Fernández colaboren.

“Quisiéramos también contar con la colaboración de Luis Miguel, que sería maravilloso, en eso estamos ahí (cruzando los dedos)”, expresó “El Cigala” en entrevista para el programa Ventaneando.

Al ser cuestionado por su relación con la primogénita de “El Sol”, quien pudiera ser la intermediara para que este trabajo musical se logre, el cantante expresó: “con mi querida Michelle, le gusta muchísimo el flamenco, Michelle siempre baja ahí a España a escuchar flamenco, estuvo ahora viéndonos, desde aquí te mando un abrazo Michelle (…), por favor, tienes que ser la guía, tienes que ser el conducto, ya tu sabes ponte pa’ la cosa”.

Asimismo, Diego no dudó en alabar el trabajo del intérprete de “La Incondicional” y confesó su gran admiración por él. “Esperamos (contar con) este genio como Luis Miguel, porque para mí es un genio y será siendo un genio siempre y la cosa más bonita que yo he escuchado en mi vida, a mí me encantaría poder cantar con él, sería un sueño hecho realidad”.

Con respecto a Don Vicente, “El Cigala” explicó que ya ha tenido pláticas con él. “Hemos estado hablando, sería cuestión de ir a su rancho, porque él no está para (ir a todos lados), pero si vamos nosotros donde él, encantado de la vida, es una ilusión que tengo en mi cabeza”.

Durante la charla, el cantante que se alista para presentarse próximamente en un gira junto a Omara Portuondo en México, explicó que además desea rescatar las voces de los fallecidos Chavela Vargas, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, y de esta forma poder cantar un tema con ellos.