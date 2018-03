El chiste fallido de Eugenio Derbez en los Oscar

E.U.-El actor y director mexicano Eugenio Derbez fue el encargado de presentar la noche de ayer a sus compatriotas Natalia Lafourcade y Gael García Bernal, quienes interpretaron el tema “Remember Me”, de la cinta “Coco”, en la 90 edición de los Premios Oscar.

Derbez aprovechó los micrófonos para hacer un chiste respecto a la política migratoria entre México y Estados Unidos y el muro fronterizo que pretende construir Donald Trump, pero éste no produjo el efecto esperado.

“En la película esta canción acompaña el viaje de un niño mexicano de 12 años desde la tierra de los vivos a la tierra de los muertos por amor a su familia. Porque en el más allá no hay muros”, dijo el actor.

Al ver el poco entusiasmo de los asistentes al Dolby Theatre de Los Ángeles, el comediante mexicano, protagonista de las cintas “No se aceptan devoluciones” y “Cómo ser un latin lover”, dio la bienvenida a Gael García, Miguel y Natalia Lafourcade.

“In the afterworld there are no walls.” #Oscars90 #VivaMexivo via @ABC pic.twitter.com/l84DWtw55u

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 5 de marzo de 2018