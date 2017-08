“El Chapo” recluido en las peores condiciones: Jeffrey Lichtmann

CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado Jeffrey Lichtmann, aseveró que las condiciones en las que está recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera son las peores que ha visto en 27 años visitando prisiones, “es realmente tortura.

“Sin duda, su situación es la peor que he visto en cualquier prisión en los 27 años que tengo visitando prisiones. Es realmente tortura. Es nada menos que un milagro que no se haya deteriorado a tal punto que no pueda ayudar en su propia defensa. Son circunstancias feas, horribles en las que se encuentra ahora y francamente estoy sorprendido de que esté así”.