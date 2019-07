‘El Chapo’ Gúzman apela su sentencia de cadena perpetua en EU

E.U.-Marc Fernich, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos el documento que pide la revisión de la cadena perpetua más los 30 años, que el juez Brian Cogan dio al ex líder del cártel de Sinaloa.

El Chapo fue acusado de ser el líder de una empresa criminal continua, de conspirar para introducir toneladas de droga a los Estados Unidos, de utilizar armas con violencia y de lavado de dinero.

Desde que el 18 de julio se confirmó que Guzmán Loera sería trasladado al penal de máxima seguridad de Florence, Colorado,su defensa reclamó que lo necesitaban en Nueva York para que los ayudara a preparar la apelación, pero dicha moción fue presentada un día después de la sentencia.

Es muy probable que el documento indique supuestas irregularidades del proceso de Guzmán Loera, quien durante el juicio reclamó que no había recibido un trato justo y que su litigio se había desarrollado sobre todo en los medios.

Lo mismo reclamó a Jeffrey Litchman, otro de los abogados del mexicano, quien dijo al juez que había perdido la gran oportunidad de repetir un “proceso sobrepublicitado que, sobre todo, corre en los medios y son de entrada injustos”.

“Cuando me extraditaron a los Estados Unidos pensé que me aplicarían un juicio justo donde mi fama no estuviera por encima de las evidencias, pero no fue así”, dijo el chapo en la misma carta que leyó.