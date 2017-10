‘El Bronco’ se registra como candidato independiente a la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de dos años de haber asumido el cargo de gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, se registró como candidato independiente a la Presidencia de la República y externó sus buenos deseos a Margarita Zavala en sus aspiraciones como candidata sin partido, aunque dijo, no encaja en este esquema.

Ella pertenece a un partido político, buscó ser candidata de un partido político y como no tenía una condición ahora se dice independiente, yo renuncié muchos años antes del proceso electoral al PRI”, aseguró.

Aunque dijo, tiene oportunidad para consolidar sus aspiraciones, le recomendó acercarse y escuchar a la gente y reiteró que “podría ser una gran contendiente”.

Al referirse, al Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, resaltó que es una organización de partidos, alejado de los mexicanos.

El Frente Ciudadano me parece una farsa, porque entonces para qué son partidos políticos, para que los mantuvimos tanto tiempo, debe ser un frente ciudadano, pero no de políticos”, reclamó el mandatario, quien no descartó sumarse a esta coalición, siempre y cuando los políticos renuncien a sus aspiraciones y postulen únicamente a ciudadanos que nunca hayan tenido a un cargo.

Finalmente, con el compromiso de consultar a los ciudadanos de su estado antes de solicitar licencia al cargo, concluyó su registro como aspirante independiente y reiteró que en caso de concretarse sus aspiraciones, no aceptará dinero público para su campaña.

Si Nuevo León me da permiso, recorreré el país en mi caballo el tornado, recorreré el país en bicicleta, a pie, no gastando el dinero de ustedes, no vamos a pedir, no vamos a aceptar la prerrogativa pública, no vamos a aceptar, la vamos a desechar”, acentuó.