‘El Bronco’ pagará multa del INE por falsificar firmas

CIUDAD DE MÉXICO.-El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco aseguró que aunque no está de acuerdo con la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pagará la multa de 739 mil 39 pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral por financiar ilegalmente la recolección de firmas con las que obtuvo su candidatura presidencial.

Al finalizar una reunión con jóvenes universitarios, el independiente rechazó cortarse la mano como lo había prometido en la Universidad Iberoamericana y dijo que de ser necesario acudirá a instancias internacionales de derechos humanos para comprobar que tiene la razón.

“Ya le contestamos al INE, lo hizo ya mi equipo de jurídico y aceptamos la multa porque no tengo otra alternativa, la cual es injusta y yo no estoy de acuerdo, vamos a acudir a las instancias interamericanas de derechos humanos para demostrar que nosotros tenemos la razón. Aquí están mis manos, limpiecitas”, planteó.

Explicó que las personas que le ayudaron a recolectar firmas para obtener la candidatura independiente tienen la razón jurídica, mientras que los empresarios que aportaron recursos privados a su campaña política “no cometieron actos de ilegalidad”, al señalar que sólo transfirieron el dinero de las empresas a sus cuentas personales.

“No me está diciendo que cometí un delito yo, me está sancionando con una multa y voy a pagar la multa. Es mi dinero y nadie puede decirme de mi dinero lo que yo tengo que hacer, es dinero privado, no es dinero público”, afirmó.

Asimismo dijo que no cuenta con el financiamiento necesario para registrar a los representantes de casilla, por lo que serán voluntarios los que estarán vigilando que no ocurran irregularidades en los comicios de primero de julio.

Rodríguez Calderón lamentó la muerte del aspirante a la alcaldía de Ocampo por el PRD, Fernando Ángeles Juárez y el candidato independiente de Aguililla, Omar Gómez Lucatero, ambos municipios de Michoacán y criticó a la Secretaría de Gobernación por emprender acciones hasta el final de las campañas electorales.

“Ya después de atole, cabrón. El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dice que nos va a poner seguridad a nosotros, si a lo que tiene que ponerle seguridad es a todo el país, la neta cada muerte que hay en este país nos debe doler y el Gobierno debe ser más contundente con las acciones”, apuntó.

Consideró que la muerte de candidatos, periodistas, amas de casa y estudiantes “es razón suficiente para que los senadores y diputados entiendan que debe haber sanciones más estrictas en el país”.