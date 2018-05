“El Bronco” no cree que Zavala haya declinado por falta de recursos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que no le cree a Margarita Zavala, quien renunció a la contienda por electoral por falta de recursos.

“Lamentó la salida de Margarita, pero imagínese a la esposa de un ex presidente que no tenga lana para hacer campaña, está cabrón. Yo no le creo. Ésa es la perversidad de la política”.