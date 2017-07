“El Bronco” comparte meme de Game Of Thrones

La publicación del mandatario generó controversia entre algunos usuarios de Facebook, quienes no dudaron en dejar comentarios. [Agencias]

"Ya es momento de que aquí en el Norte también nos levantemos y reevolucionemos el sistema que ya no sirve", invitó el gobernador de Nuevo León.

NUEVO LEÓN.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”, festejó el estreno de la séptima temporada de Game Of Thrones, una de las series más populares de la cadena de televisión HBO.

El político, que llegó al poder de manera independiente, compartió un meme en su página de Facebook que hace referencia a la historia épica.

“Raza, hoy comienza la séptima temporada de Game of Thrones, me hicieron este meme y me causo mucha gracia”, confesó Rodríguez Calderon.

Game of Thrones está basada en las novelas Canción de Hielo y Fuego, del escritor George R. R. Martin.

A pesar de que el programa ha sido un éxito en todo el mundo, “El Bronco” informó que no entiende del todo la trama: “Sólo he visto algunos capítulos pero me explicaron que en esta serie tras siglos y siglos de abusos de la corona, los del norte se levantaron y les pusieron un ´HASTA AQUÍ´”.

La publicación del mandatario generó controversia entre algunos usuarios de Facebook, quienes no dudaron en dejar comentarios.

“De seguro ni madres ha de saber sobre el juego de Tronos”, se burló un hombre, a lo que “El Bronco” respondió: “En Game of Thrones hay un continente que se llama Westeros. Hace 300 años habia 7 reinos en ese continente, 6 en la parte sur y uno en la parte norte, pero luego una dinastía conquistó a todos y los unificó y gobernó desde el centro, la capital. Tras siglos de abuso, los norteños se hartaron y declararon a su lider como Rey del Norte, y se rebelaron contra la corona (la federación). Todo el norte gritó KING OF THE NORTH!! mientras marchaban hacia el sur para terminar con el yugo que habian puesto sobre los norteños”.

“Sólo le falta acabar con los caminantes blancos del Congreso Local”, escribió otra persona haciendo referencia a algunas criaturas del mundo de Game of Thrones; el gobernante de Nuevo León dijo “No insulte a los caminantes blancos compadre, esos no son tan gachos”.