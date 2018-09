El boxeador neolaredense Cesar “Chapita” García buscará título

NUEVO LAREDO, TAM.- El próximo viernes 28 de septiembre en el Polyforum La Fe, el boxeador neolaredense Cesar “Chapita” García buscará encumbrar su nombre en letras de oro al pelear por su primer título profesional del Noroeste de la Federación Mexicana de Comisiones de Boxeo (FECOMBOX) de la división de los minimosas, el cual esta vacante.

Presentada por VIP Promotions, el fronterizo se medirá ante el experimentado púgil Arturo “Torito” Infante, de Matamoros, Tamaulipas, a 10 rounds, en donde de hecho estos dos personajes se enfrentaron recientemente en la Arena Cuatro Caminos, siendo el resultado a favor de “Chapita” por decisión unánime.

“Inclusive esta será mi primera pelea a 10 episodios, en donde en aquella ocasión fueron a 8, en el que la misma gente pidió la revancha ya que fue un combate muy reñido e interesante, así que bueno nos hemos preparado a conciencia, en el que hemos visto que aciertos tuvimos y que errores tenemos corregir en este segundo cara a cara”, comentó, García.

Con marca invicta de 11-0 y debutando de forma profesional en el 2012, cabe recordar que este no es el peso de García, ya que usualmente pelea en la división de los paja.

“En realidad no me afecta el estar ahora en minimosca, ya que no subimos en grasa sino lo hicimos en músculo y en fuerza, en el que de hecho estoy en el mejor físico de mi carrera”, señalo.