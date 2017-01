El 8 de enero será la 74 edición de la entrega de Globos de Oro

CIUDAD DE MÉXICO.- El 8 de enero inicia Hollywood la entrega de premios 2017, con la cobertura de la alfombra roja y el “post party” de la 74 edición de los Globos de Oro, uno de los galardones más codiciados por las industrias del cine y la televisión de Estados Unidos.

A partir de las 15:00 horas, a través de la señal del canal E!, el teleauditorio podrá disfrutar de una programación especial que abarca las tendencias de la moda que imponen las estrellas que desfilarán durante el evento.

La transmisión iniciará a las 15:00 horas con la “Antesala”, seguida a las 17:00 horas con la transmisión “En Vivo desde la Alfombra Roja”, con Jason Kennedy y Giuliana Rancic, para finalizar con la fiesta después de la ceremonia de premiación.

Adicionalmente, el martes 10 de enero a las 20:00 horas, E! tiene reservado para su público la edición especial de “Fashion Police” dedicada a los Globos de Oro, donde el panel más temido de toda la televisión hará la selección de los mejor y peor vestidos de la noche.

A continuación se mencionan algunos datos destacados de la edición 74° de los Globos de Oro, que servirán para que el público haga sus predicciones de talento y de moda.

El musical “La La Land”, con 7 nominaciones, “Moonlight” con seis, , “Manchester by the sea”, con cinco, y “Florence Foster Jenkins” y “Lion”, ambas con cuatro nominaciones cada una, figuran en la lista de principales galardones de cine de los Globos de Oro.

“Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Lion”, “Manchester by the Sea” y “Moonlight” competirán en la categoría de mejor película dramática, mientras que “La La Land”, “Deadpool”, “20th Century Women”, “Sing Street” y “Florence Foster Jenkins” lo harán como mejor película de comedia o musical.

En la categoría de mejor actor dramático, los nominados son: Casey Affleck, por “Manchester by the sea”; Joel Edgerton, por su actuación en “Loving”; mientras que Andrew Garfield, está nominado por “Hacksaw Ridge”; Viggo Mortensen por “Captain fantastic”; y Denzel Washington por “Fences”.

Como mejor actriz dramática, la galardonada será elegida entre Amy Adams, por “Arrival”; Jessica Chastain, “Miss Sloane”; Isabelle Huppert, por “Elle” adquirió relevancia, al igual que Ruth Negga, por “Loving”; y Natalie Portman por “Jackie”.

En la categoría de comedia o musical, los nominados como mejor actor son Colin Farrell, por “The Lobster”; Ryan Gosling, por “La La Land”; Hugh Grant, por “Florence Foster Jenkins”; Jonah Hill, por “War Dogs”, y Ryan Reynolds, por “Deadpool”.

Como mejor actriz están nominadas Annette Bening por su actuación en “20th Century Women”; Lily Collins, por “Rules Don’t Apply”; Hailee Steinfeld quien apareció en “The edge of seventeen”, así como Emma Stone, por “La La Land”; y la primera actriz, Meryl Streep, por “Florence Foster Jenkins”.