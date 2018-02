EL 50% de camiones y taxis circula en malas condiciones

NUEVO LAREDO, TAM.- De 320 camiones del transporte público de Nuevo Laredo, 160 de ellos se encuentran fuera del marco legal para circular, al no estar en condiciones físicas y mecánicas.

Víctor Galindo Moreno, delegado en Nuevo Laredo de Transporte Público, escuchó los cuestionamientos de los socios del CINL, relacionados con la calidad del servicio, deficiencias del mismo y del estado lamentable del parque vehicular.

“Se busca realizar mejoras en el servicio del transporte público para el presente año, se ha dado un diálogo con los concesionarios, por lo que este año se pretende que, si las unidades no están dentro del marco legal, no podrán operar. Aún no se tiene la fecha para llevar a cabo esta revisión”, comentó.