Ejército cumple sueño a niño ser ‘Soldado por un día’

NUEVO LAREDO , TAM.- Por segunda ocasión el Cuartel Militar Macario Zamora, bajo el mando del General Brigadier Raúl Ruiz García, y el Coronel César Omar Quinn, echaron la casa por la ventana, esto al cumplir el sueño de un pequeño con cáncer en una fase avanzada que quería ser “Soldado”, invitándolo precisamente el programa “Soldado por un Día”.

En esta ocasión le toco realizar su sueño el pequeño Iván Zamudio Ríos, quien desde hace 5 meses lucha contra el cáncer, y en un encuentro con la organización Doctor Sonrisas, estos organizaron todo para cumplirle que fuera soldado, solicitando al Coronel Quinn que lo incluyeran en su programa, destinando para ello un uniforme para Iván, un pequeño desfile, Honores a la bandera, pase de lista, esto al ser nombrado Comandante y poniendo a sus órdenes a toda la tropa.

“El contacto con la ciudadanía, y este tipo de eventos es algo fundamental, es precisamente el tipo de acercamiento que buscamos con la sociedad, y lo hacemos día a día, sabemos que este tipo de actividades nos llegan a sus corazones, y queremos se sigan repitiendo, y sin duda continuaremos con este programa, y cumpliremos el sueño de cada niño que lo requiera”, mencionó el Coronel César Omar Quinn.

Por si parte la familia de Iván Zamudio, tanto su madre, su papá, y su abuelito, no pudieron contener las lagrimas, a ver la sorpresa que los miembros de Doctor Sonrisas y Elementos de Ejército Mexicano, le prepararon a su ser querido, ya que ni ellos, ni el menor sabían de que se trataba cuando salieron de su casa en la Colonia Villas de San Miguel.

“Sin duda mi hijo se ve contento, es lo que siempre había querido, y para mí esto es muy importante, hace que la angustia por su enfermedad sea llevadera, y como esto y como todo lo que hacemos por él, y cada minuto que pasamos con el cuenta y vale mucho, esto no nos lo esperábamos, pero estamos contentos por él, ya cumplió su sueño y de la mejor manera”, comentó la señora Lizbeth Ríos Chávez madre de Iván.

De acuerdo a la señora Ríos Chávez, Iván empezó con malestares hace 5 meses, para un día de plano perder la movilidad de sus piernas, y seguido del andar de hospital en hospital, hasta recibir un diagnostico un tanto acertado sobre su padecimiento, dejo su escuela porque no puede caminar, y únicamente estudia cada que va al Hospital donde hay una escuela para que aprenda mientras recibe atención medica.

La admiración o la intención por ser un Soldado, le surgió de su apodo en las redes sociales, cuando se dio a conocer su enfermedad, y que necesitaban apoyo para sus tratamientos, llamándolo “El Soldado de Dios”, y ahora por fin logro cumplir lo que tanto anhelaba, ser un soldado.

Por su parte Iván Zamudio, sorprendido, emocionado, y con una sonrisa contagio tanto al General Raúl Ruiz, y al Coronel Quinn, quienes en todo momento permanecieron a su lado, acompañándolo en todo el recorrido, que fue demostración de armas, pase de lista, acampar, rapel, dar indicaciones por radio comunicación, en si todo lo esencial para cumplir su sueño.

“Si estoy muy contento, no me esperaba que me hicieran caso a lo que les decía, imaginaba como entrenaban, pero no que hacían campamentos, es más de lo que me imaginaba es mucho el trabajo que hacen, y cuando sea grande me gustaría ser un soldado también, me gusta lo que hacen”, comentó Iván Zamudio mientras era transportado en una unidad militar.