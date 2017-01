Eiza González sufre accidente automovilístico

CIUDAD DE MÉXICO.- Eiza González, compartió el pasado viernes en redes sociales, que había sufrido un accidente automovilístico, en el que su coche “no sobrevivió”, pero ella se encuentra bien.

La actriz internacional, publicó un primer tuit a las 19:47 h del 13 de enero, en el que se observa el parabrisas del coche completamente estrellado y la bolsa de aire activada. Acompañando la fotografía, Eiza escribió “Choque”.

Minutos más tarde publicó un segundo tuit, pero este en inglés, en el que informó que se encontraba bien, solo con “Algunos raspones y moretones, pero bien. El coche no sobrevivió”.

Some scrapes and bruises but fine. Car didn't survive lol 🚗❌👎🏽

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 14, 2017