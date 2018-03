Eiza González, lista para trabajar con Emma Roberts en “Paradise Hills”

CIUDAD DE MÉXICO.- Eiza González toma con humor los memes entorno a al vestido amarillo que lució en la gala de Oscar, pues aseguró que en estos momentos está ocupada con su próximo rodaje en España al lado de Emma Roberts en la cinta “Paradise Hills”.

La actriz, quien estuvo presente en la inauguración de una prestigiada marca de ropa, reconoció que se encuentra disfrutando de un buen momento en su carrera, donde el trabajo la ha hecho ser partícipe de eventos como el Premio Oscar, donde fue presentadora al igual que el actor Eugenio Derbez.

“Yo me siento bien, e incluso estuve dentro de las mejor vestidas y entendí los memes”, dijo la actriz, quien también compartió que no se vale hacer ciber bullying, pensando en que es una broma, “como sociedad tenemos que tener conciencia que no debemos burlarnos de todo.

“Debemos de tomar en cuenta que estas bromas trasciende y muchas veces en el extranjero lo ven como un ataque entre nosotros mismos”, dijo la actriz.

Sin embargo, en esta velada, Eiza también aprovechó la ocasión para tomarse fotos con el público que por horas estuvo esperando su llegada al igual que la de otras personalidades como Jay de la Cueva, Diego Luna, Manolo Caro, Erick Elías, José Maria Torre, Cecilia Suárez y Ana de la Reguera, entre otros.

Acompañada por su madre, la exmodelo Glenda Reyna, Eiza también compartió su orgullo por estar abriéndose camino en Estados Unidos, siendo migrante y mujer “ha cambiado la visión de los latinos”.

“Orgullosa de ser inmigrante y mujer en otro país, haciendo cosas, porque no es común, me siento contenta”, dijo la protagonista de “Amores verdaderos”, quien confirmó que su visita por el país solo es breve ya que viajará a España a filmar la cinta “Paradise hills” con Emma Roberts y un gran elenco.

Aunque no reveló muchos datos comentó que la cinta aborda cómo las mujeres viven en una sociedad de mucha presión y mucha opresión sobre el físico, lo que es correcto socialmente, “para mí es importante meterme en personajes que glorifiquen a la mujer latina”.

La actriz compartió su entusiasmo por la moda, además de que pidió que se brinde apoyo a la mujer y se evite el bullying, ya que ella está en contra de eso.