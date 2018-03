Educa con amor a niños especiales

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la única intención de ayudar a todos aquellos niños con alguna discapacidad o capacidad diferente Yesica Galán Hernández licenciada en Educación Especial de Problemas de Aprendizaje, ha ocupado gran parte de su vida en prepararse académicamente para poder dar lo mejor de ella a todos los niños con alguna discapacidad diferente, especializándose en cada una de ellas.

Yesica Galán, cuenta con 2 maestrías ambas enfocadas en Educación Especial, varios diplomados en el mismo rubro, logrando ya 17 años trabajando como educadora, y principalmente con niños con algún tipo de discapacidad.

Dentro de su preparación conoce lo básico en lectura braille, escritura en braille, además de haber cursado a finales del año pasado un curso en señas mexicanas para sordomudos, y trabajo más de un año en la Ciudad de Miguel Alemán, de igual forma trabajando con niños con discapacidad.

“De niña siempre me llamo la atención ser maestra, cuando voy a la Normal Cuauhtémoc, no está la especialidad en primaria, más sin embargo la de Educación Especial sí, ya estando en el trabajo es donde me nació el amor, estar en contacto con los niños, aprendiendo de sus discapacidades, y de allí se fortalece aun mas el amor de querer ayudarlos y apoyarlos en lo que pudiera como hasta la fecha”, expresó Yesica.