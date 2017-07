Eduardo Acevedo es el ingeniero del año 2017

NUEVO LAREDO, TAM.- En el marco de la celebración del Día del Ingeniero Civil a nivel Nacional, será reconocido como el Ingeniero del Año en Nuevo Laredo 2017-2018.

Eduardo Acevedo León, ingeniero civil desde hace 34 que ejerce esta noble profesión que le ha permitido formar una familia donde la mayoría de sus integrantes se dedican a la misma profesión.

“Yo no soy nacido en Nuevo Laredo, pero al llegar cuando tenía seis años, me considero neolaredense, yo estudie la carrera de ingeniero a iniciativa de mi padre, a él le habría gustado mucho ser ingeniero civil, pero no tuvo los recursos suficientes para lograrlo, pero sí pudo ayudarme a mí para que lo consiguiera”, afirmó Acevedo León.