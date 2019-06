Edgar Vivar asesorá la bioserie de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO.-Edgar Vivar está en pleno rodaje de la cinta mexicana Poderoso Victoria, dirigida por Raúl Ramón, que se filma en Zacoalco de Torres, Jalisco.

Encontramos al actor de 74 años bajo la sombra, en un set creado sobre una laguna seca. A su alrededor el ritmo del rodaje no para, unos van y otros vienes, pero Edgar Vivar espera su turno para la escena, pero mientras, capta gran parte de los momentos con su teléfono celular.

Durante el receso del filme mexicano, el actor mexicano charló con Publimetro sobre su carrera que ya suma 51 años, y que se mantiene activo en el cine y la televisión.

“Ya son 51 años de carrera y siempre viajo ligero de equipaje. Siempre he dicho que son más las cosas buenas, porque las malas las transformo en cosas buenas y en experiencias. De los mejores recuerdos es haber conocida gente maravillosa, que me ha enriquecido como ser humano. He tenido la oportunidad de recorrer todo nuestro continente, puedo caminar hasta la tierra de fuego y no me he encontrado gente que cuando mencionan El chavo del 8 no muestren una sonrisa, eso es maravilloso”.

El actor que formó parte del programa de televisión creado por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, señaló que tiene muchos escritos guardados, que podría publicar en un libro.

“Mi fórmula es que la guardas aquí (mente) y acá (corazón). Alguna vez hice una bitácora, una serie de memorias para que no se me olvidaran a mí; además todos los días me lo refrenda la gente, y todos los días te apapachan el corazón y el alma. Estoy muy agradecido con la vida, estoy muy honrado”.

El artista reveló casi como un secreto, qué es lo que aún guarda de los personajes del Señor Barriga y Ñoño.

“Tengo los primeros trajes, el primer traje del Señor Barriga que ya se está deshaciendo. Tengo el traje de Ñoño y muchas cosas materiales; también, el último portafolios que utilicé del Señor Barriga, y espero que eso no lo sepa Televisa, porque me corren [risas]. Tengo los brackets, lentes… todo, todo se guarda porque tienen un gran valor sentimental.”, dijo entre risas.

Que agasajo ¿podrían adivinar adónde fuí a cobrar la renta ?😉 pic.twitter.com/vjvPt8xyoy — Edgar Vivar (@varedg) June 2, 2019

Edgar Vivar que termina de filmar Poderoso Victoria y arranca este lunes la telenovela Citas a ciegas por Televisa adelantó que tiene mucho trabajo.

“Por estrenar tengo dos películas, una con Martha Higareda que se llama Todas caen. Voy hacer una película que me tiene muy interesado con el Tecnológico de Monterrey, que es una película que va para el Festival de Sundance. Estoy en la telenovela Cita a ciegas que produce Pedro Ortiz de Pinedo, que incia este 3 de junio y donde me siento millennial [risas]. Terminamos la temporada de Cleopatra metió la mata y voy a la Comic Con de Brasil; además de Lima, para hacer una temporada de teatro”, dijo el actor de 74 años.

Reunión de la vecindad de El Chavo del 8

Edgar Vivar compartió que existen planes de hacer una reunión con los actores que aún viven y formaron parte de El Chavo del 8.

“Es complicado, es cierto que existe la voluntad y el deseo, pero lo veo complicado que se puedan conjugar todas las agendas de todos. Afortunadamente me siguen llamando, sigo provocando que me busquen para trabajar. María Antonieta está ahora de gira por Sudamérica, Carlos Villagrán está en Estados Unidos y Florinda Meza está en Nueva York con su obra que lleva tres años, hay que apurarnos porque ya quedamos poquitos. Ya no somos los mismos, el público tampoco. Han cambiado los gustos del público y creo que apuntaríamos más al mercado de la nostalgia”.

Bioserie de Chespirito

El actor mexicano confirmó que sí tendrá participación en la serie biográfica que hará Roberto Gómez Fernández sobre su padre Chespirito.

“Si voy a estar como asesor, no literario pero sí histórico. Es un proyecto que va a llevar mucho tiempo está apenas en pañales, se está resolviendo la manera de cómo se va a contar la historia, porque es un hombre que tiene muchas facetas, es un hombre renacentista y hacía muchas cosas. Queremos dar a a conocer esa parte de Roberto Gómez Bolaños y hacerlo de una manera certera, objetiva y sin nada de amarillismo”.

En sus palabras

“Me gusta mi trabajo, cuando algo te gusta lo haces. Las redes son un contacto inmediato. Me impresiona la cantidad de likes, así lo manejamos nosotros los millennial”.