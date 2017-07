Ed Sheeran no abandonó Twitter por críticas a su trabajo en “Game of Thrones”

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante británico Ed Sheeran quiso explicar el por qué cerró Twitter luego de la emisión del primer episodio de la nueva temporada de “Game of Thrones”, estrenada el domingo 16 de julio.

La actuación le valió una ola de comentarios mixtos en la red social, los que coincidieron con la decisión del artista de abandonar su cuenta.

“No diré más al respecto. Me salí porque hace mucho tiempo que quería salir de Twitter. No tiene nada que ver con lo que la gente dijo de mi ‘cameo’ en ‘Game of Thrones'”, señaló Sheeran en su Instagram.

“Estuve en ‘Game of Thrones’ y eso es simplemente asombroso. Que haya cerrado mi cuenta al día siguiente sólo fue una coincidencia, pero crean lo que deseen”, agregó, compartiendo su aclaración con una foto donde aparece de la mano con su manager.

Ed Sheeran interpretó a un soldado Lannister en “Dragonstone”, el primer capítulo del séptimo ciclo de la serie, compartiendo escena con el personaje de Arya Stark, interpretado por la actriz Maisie Williams.